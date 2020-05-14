Общественный транспорт заработает по новой схеме - Криклий [ Редактировать ]
В Украине могут ввести новую модель общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующий законопроект инициировало Министерство инфраструктуры Украины, об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий в эфире одного из телеканалов.
Он рассказал, что модель должна позволить заменить маршрутки на автобусы, электробусы. Криклий добавил, что это будут уже нормальные перевозчики, которые будут предоставлять услугу городу и коммунальным предприятиям.
Когда общественный транспорт появится на улицах городов Украины - "это уже вопрос к местной власти, готовы ли они отпускать маршрутные такси".
Ранее мы писали, что карантин после 22 мая будет продлен в Украине.
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