Кабмин уволил глав Госрезерва и "Аграрного фонда" [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины уволил с должности главу Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого. Об этом говорится в распоряжении правительства от 13 мая №519-р.
"Освободить Погорелого Ярослава Андреевича от должности Председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.
Временно исполняющим обязанности руководителя Госрезерва стал заместитель Погорелого Никита Барабаш. Это предусматривает распоряжение правительства №522-р. Следует сказать, что Ярослав Погорелый успел поработать главой Госрезерва всего 5 месяцев.
Вместе с тем, 13 мая Кабмин уволил с должности председателя правления публичного акционерного общества "Аграрный фонд" Ивана Барышева. Об этом сказано в распоряжении правительства от 13 мая №514-р. Вместо него и.о. главы "Аграрного фонда" будет Богдан Банчук.
Напомним, что вчера стало известно об увольнении Егора Фирсова с должности председателя Государственной экологической инспекции Украины.
по теме
Уволен глава Госэкоинспекции Егор Фирсов
Экс-нардеп Егор Фирсов возглавлял Государственную экологическую инспекцию с ноября 2019 года.
Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской службы
Председателем Государственной налоговой службы Украины назначен Алексей Любченко, а председателем Государственной аудиторской службы Украины - Геннадий Плис.
Політичні амбіції: Саакашвілі повертається в українську політику
Який функціонал може бути у Саакашвілі на посаді віце-прем'єра? Бо ж це тільки звучить красиво "віце-прем'єр", а насправді - повноважень не так вже й багато
Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутреннему паспорту
Кабинет министров запретил гражданам Украины с 1 сентября ездить в Беларусь по внутренним паспортам.
В Україні продовжать карантин - Денис Шмигаль
Карантин продовжать навіть після 22 травня, - про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль