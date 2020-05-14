Кабинет министров Украины уволил с должности главу Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого. Об этом говорится в распоряжении правительства от 13 мая №519-р.

"Освободить Погорелого Ярослава Андреевича от должности Председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

Временно исполняющим обязанности руководителя Госрезерва стал заместитель Погорелого Никита Барабаш. Это предусматривает распоряжение правительства №522-р. Следует сказать, что Ярослав Погорелый успел поработать главой Госрезерва всего 5 месяцев.

Вместе с тем, 13 мая Кабмин уволил с должности председателя правления публичного акционерного общества "Аграрный фонд" Ивана Барышева. Об этом сказано в распоряжении правительства от 13 мая №514-р. Вместо него и.о. главы "Аграрного фонда" будет Богдан Банчук.

Напомним, что вчера стало известно об увольнении Егора Фирсова с должности председателя Государственной экологической инспекции Украины.