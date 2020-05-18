Жертв геноциду кримськотатарського народу вшанували в Україні [ Редактировать ]
Жертв геноциду кримськотатарського народу вшановують сьогодні в Україні та світі. На багатьох установах піднімуть прапор з жалобною свічкою. А надвечір, о 21.00, людей просять запалити вогник пам'яті.
Учням старших і середніх класів проведуть спеціальний онлайн-урок з нагоди трагічної дати.
Нагадаємо, примусове вигнання татар з Кримського півострова радянський режим розпочав о третій годині ночі 18 травня 1944 року. За два дні з рідних домівок виселили 180 тисяч людей. Через тяжкі умови заслання десятки тисяч померли. Репресії проти кримців відновилися вже з 2014 року - після анексії півострова Росією.
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