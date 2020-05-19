Фотограф наказал маму жениха, которая пришла на свадьбу в белом платье. Женщина сделала это назло, поскольку незадолго до торжественной церемонии поссорилась с невестой. Об этом пишет The Sun.

Свекровь явилась на чужую свадьбу в длинном вечернем платье с открытыми плечами и большой оборкой. Наряд был белого цвета и отвлекал внимание от главной героини мероприятия - невесты.

Девушка расстроилась от такого поступка матери своего возлюбленного, но не подала виду.

О конфликтной ситуации узнал свадебный фотограф, который решил невесту выручить и "наказать" ее свекровь.

Он при обработке снимков изменил цвет платья матери жениха. Теперь на всех фото женщина позирует в платье ярко-красного цвета.

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