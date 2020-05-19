Хотела "насолить" невестке: фотограф наказал маму жениха [ Редактировать ]
Фотограф наказал маму жениха, которая пришла на свадьбу в белом платье. Женщина сделала это назло, поскольку незадолго до торжественной церемонии поссорилась с невестой. Об этом пишет The Sun.
Свекровь явилась на чужую свадьбу в длинном вечернем платье с открытыми плечами и большой оборкой. Наряд был белого цвета и отвлекал внимание от главной героини мероприятия - невесты.
Девушка расстроилась от такого поступка матери своего возлюбленного, но не подала виду.
О конфликтной ситуации узнал свадебный фотограф, который решил невесту выручить и "наказать" ее свекровь.
Он при обработке снимков изменил цвет платья матери жениха. Теперь на всех фото женщина позирует в платье ярко-красного цвета.
Ранее мы писали о том, что в Киеве пара расписалась в масках и перчатках.
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