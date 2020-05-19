Венеція виходить із карантину [ Редактировать ]
На тлі послаблення карантину в Італії, Венеція повертається до звичного життя. В місті запрацювали крамниці та заклади харчування. Люди заполонили площу святого Марка.
Також повернулися до роботи і гондольєри, яких вважають символом Венеції. У місті знову працює таксі на воді. Втім, поки що люди мають дотримуватися безпечної дистанції та носити захисні маски.
по теме
Іспанія анонсувала початок туристичного сезону
Іспанія готується відкрити кордони для іноземних туристів уже наприкінці червня. За словами міністра транспорту, запроваджений минулого тижня карантин для іноземців, які приїздять до країни, невдовзі скасують разом з обмеженнями на внутрішні поїздки
Німців заохочують відпочивати вдома
Поки одні німецькі політики намагаються врятувати літній відпочинок громадян і ведуть перемовини з курортними країнами, інші закликають відпочивати вдома
Італійцям дозволили відвідувати бари та перукарні
Чергове послаблення локдауну запровадили в Італії - запрацювали бари, ресторани та перукарні. А ще музеї, спортзали та більшість крамниць
Хорватія відкрила кордони для туристів
Хорватія де-факто відкрила кордони для туристів. З 9 травня до країни пускають іноземців, які мають завчасно заброньоване житло, - повідомляють місцеві ЗМІ.
Итальянка во время карантина изобрела "трикини" и разбогатела
Итальянский дизайнер начала разрабатывать дизайн комплектов, состоящих из купальников и защитной маски с одинаковым принтом