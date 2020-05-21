І в Україні, вже другий день поспіль, зростає кількість інфікованих коронавірусом.

За останню добу захворіли майже 500 людей. Для порівняння - ще три дні тому це число було ледь не вдвічі меншим. У лідерах за кількістю хворих на COVID-19 - незмінно залишаються Чернівецька область та Київ. Третя - Рівненщина. А загалом за весь час пандемії в Україні інфікувалися майже 20 тисяч людей.