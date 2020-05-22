Четверо людей загинули в аварії на Одеській трасі. Серед них і шестирічний хлопчик. Ще троє дітей, двоє чотирьох років і 11 - шпиталізовані.

Водій однієї з машин, саме він винуватець аварії, пішов на обгін і врізався в зустрічну автівку. При цьому вантажний мікроавтобус, який їхав слідом, аби уникнути удару, зробив різкий маневр і перекинувся.

Аварія сталася вранці. У жодному з автомобілем не було дитячих автокрісел.