Жахлива аварія на Одеській трасі: четверо людей загинули [ Редактировать ]
Четверо людей загинули в аварії на Одеській трасі. Серед них і шестирічний хлопчик. Ще троє дітей, двоє чотирьох років і 11 - шпиталізовані.
Водій однієї з машин, саме він винуватець аварії, пішов на обгін і врізався в зустрічну автівку. При цьому вантажний мікроавтобус, який їхав слідом, аби уникнути удару, зробив різкий маневр і перекинувся.
Аварія сталася вранці. У жодному з автомобілем не було дитячих автокрісел.
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