Медики просять відкрити в Харкові для хворих на COVID лікарні другого рівня

У Харківській інфекційній лікарні катастрофічно не вистачає фахівців. Частина персоналу захворіла, частина - звільнилася. Люди кажуть - нині в медзакладі бракує всього - ліків, ліжок та грошей.

Ця інфекційна лікарня розрахована на 200 пацієнтів, та вільних ліжок тут уже давно немає. Сьогодні кожен лікар доглядає по півсотні тяжкохворих. Медики падають від утоми, і почали масово хворіти.

Лікар-анестезіолог Володимир Корсунов першим відкрито заговорив про проблеми інфекційної лікарні. Тут катастрофічно не вистачає медиків. Щомісяця звільняються до семи працівників.

Володимир Корсунов, лікар-анестезіолог, професор Харківської медакадемії післядипломної освіти:

Щоб виконувати всі призначення вчасно, щоб виконувати всі маніпуляції, необхідно мати принаймні втричі більше персоналу. Одним з методів, який допомагає відновити газообмін, є пронація, тобто перевернення хворої людини на живіт. У нас нікому проводити пронацію. Тому що повернути людину, яка має масу тіла понад 100 кг треба мати навчених чотири людини.

Перевтома й надмірне навантаження даються взнаки. Захворіли 7 лікарів, 16 медсестер і кілька санітарок. Ліки є лише елементарні. Препаратів для реанімації обмаль.

Володимир Корсунов, лікар-анестезіолог, професор Харківської медакадемії післядипломної освіти:

Необхідні препарати для седації, міорелаксанти, які взагалі зникли з закупок чогось. У нас їх не можуть придбати. І необхідні наркотичні анальгетики. Не вистачало Актемри, яка, на мою думку, була першочергова потрібна в інфекційній лікарні, тому що це один з засобів зупинити надмірне запалення.

Гроші на актемру - препарат для реанімації - цими вихідними лікарі збирали разом з волонтерами.

Наталія Попова, волонтерка:

На одни сутки примерно 25-27 тыс грн стоит 5 флаконов, т е доза, их в наличии не было. Когда одному из медиков, который находится в группе риска, начало становиться хуже, и пришлось применять этот препарат, его не было в наличии. медики скинулись и купили первую дозу, и после чего связались с нами и попросили о помощи.

Із засобами захисту та ліками часто допомагають волонтери. Але знайти медиків для реанімації - їм не під силу.

Наталія Попова, волонтерка:

Вот вчера в обед мне сообщали о том, что одна их медсестер ушла со смены, которая длилась 48 часов. Одна медсестра 48 часов без перерыва. Сюда, несмотря на то, что было заявлено на то, что было заявленного, что прибудут дополнительные бригады, на прошлой неделе прибыло только два анастезиолога, которые уже заболели ковидом и уже на больничном.

Медики просять відкрити в Харкові для хворих на COVID лікарні другого рівня. Як це обіцяли чиновники. Але в лікарнях другого рівня кажуть, приймати таких хворих не готові. А випадками масового зараження лікарів зацікавилася поліція. В обласній адміністрації ситуацію обіцяють прокоментувати вже завтра. Мовляв, наразі проводять власне розслідування.