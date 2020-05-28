В Словакии экстренно эвакуировали парламент [ Редактировать ]
В Словакии эвакуировали парламент. Это произошло после того, как в Национальный совет поступило электронное сообщение о минировании помещения. Об этом сообщает Aktuality.
Директор Департамента средств массовой информации Михаэла Юрцова заявила, что сообщение о бомбе поступило анонимно. В связи с чем всех сотрудников и депутатов эвакуировали из помещения.
"Утром все сотрудники получили письмо, в котором говорилось, что, в связи с анонимным сообщением о бомбе, все в здании Национального совета должны немедленно покинуть рабочее место на некоторое время", - рассказала Юрцова.
Во время обысков специалисты не нашли взрывчатку, анонимное письмо несло в себе ложную информацию. Сотрудникам разрешили вернуться на рабочие места.
Как известно, в прошлом году в 12-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии произошел мощный взрыв. Тогда погибли 5 человек. Тогда полиция Словакии задержала подозреваемых по уголовному делу.
Ранее мы писали, что в ВОЗ назвали лидера по распространению коронавируса в Европе.
по теме
В Украине создадут новое министерство
Данилов отметил, что данная реформа станет самой масштабной за последние 10 лет
Каменских очаровала поклонников пикантным фото
Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды
В Нигерии боевики расстреляли 60 человек
По информации местных жителей, атаки произошли на пять деревень
НБУ опустил официальный курс доллара на 29 мая
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2020 года установил официальный курс
В Германии анонсировали новые санкции против России
Германия имеет веские доказательства причастности России к кибератакам на бундестаг