В Карпатах сніжить на початку літа [ Редактировать ]
Вже завтра початок календарного літа, а зима ніяк не відступає. В Карпатах знову сніжить. На горі Піп Іван температура опустилася до мінус чотирьох, дме сильний вітер. Засніжило і на гірськолижному курорті Драгобрат.
Користувачі соцмереж діляться відео. Тим часом Прикарпаття накрили дощі. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про різке підняття води, подекуди до півтора-двох метрів. Місцями можливе затоплення заплав та сільськогосподарських угідь. Дощі та зниження температури синоптики прогнозують на всій території України.
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