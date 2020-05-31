Вже завтра початок календарного літа, а зима ніяк не відступає. В Карпатах знову сніжить. На горі Піп Іван температура опустилася до мінус чотирьох, дме сильний вітер. Засніжило і на гірськолижному курорті Драгобрат.

Користувачі соцмереж діляться відео. Тим часом Прикарпаття накрили дощі. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про різке підняття води, подекуди до півтора-двох метрів. Місцями можливе затоплення заплав та сільськогосподарських угідь. Дощі та зниження температури синоптики прогнозують на всій території України.