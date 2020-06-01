Поїхали. В Україні відновили залізничне сполучення. Бо від сьогодні третій етап пом'якшення карантину. Окрім того, що вже курсують поїзди та автобуси, діти пішли в дитсадки. А ще знову працюють спортивні зали, окрім басейнів, і навчальні заклади. Приміром, автошколи.

Що ще запрацювало? І як саме? Усі подробиці карантинних послаблень - в Ірини Баглай.

Після двох з лишком місяців суворого карантину, їхати вже не терпиться і пасажирам, і машиністам. Хоча під час ізоляції, каже Сергій, без роботи не сидів.

Сергій, машиніст:

С 18 марта мы возили жеолезнодорожников спецпоезда, и медиков. Очень обрадовались что поедут поезда.

Подорожани не стримують радості. На вокзал приїхали у всеозброєнні.

Антисептик у нас влажные салфетки перчатки все что надо. И главное без температуры.

Проскочити у потяг, маючи гарячку, не вдасться. Температуру міряють і на вході, і під час посадки.

Сідаємо по красну полосу, документи ваші. Температуру.

Іван Юрик, в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця":

Якщо підвищена температура у людини, вона не допускається до вагону. Якщо деякі пасажири не будуть цього розуміти, у нас будуть працювати наряди поліції, для того, щоб був порядок, квитки будуть повертатися заздалегідь просимо йти на посадку.

Температура здорової людини - не єдина умова поїхати. Таким порожнім столичний залізничний вокзал я не пригадую, і попри те що навколо мене на відстані 3 метрів нікого немає. Без маски сюди не впускають.

Ну і треба бути морально готовим, що зняти її зможу лише коли приїду до пункту призначення.

Ольга, пасажирка:

Ну а що, давно не бачили рідних хочемо поїхати побачити, тому налаштовані, чекали нарешті пока відкриються поїзда, будемо сидіти в масках, да Ростиславчику?

Сьогодні в розкладі лише кілька поїздів : зранку і ввечері. Але придбати квитки вже можна на майже 4 десятки рейсів. Потяги курсуватимуть Україною з 4 червня. На рельси поставили третину рухомого складу - першими поїхали приміські електрички, інтерсіті та поїзди далекого сполучення. Подорожувати тепер комфортно - у напівпорожніх вагонах.

Дистанції теж треба дотримуватися, тому в купе будете їхати вдвох. Сім'ям готові іти назустріч, варто звернутися до провідника. Щоправда ціна на квитки дещо підскочила. Різниця у сто-двісті гривень пов'язана із заміною рухомого складу.

Іван Юрик, в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця":

Ми можемо деякі гарної якості вагони перенаправити на ці маршрути. Вони будуть отримувати підвищену якість і відповідно будуть змушені платити підвищену ціну.

Щоб ціна не відлякувала пасажирів, Укрзалізниця продаватиме і квитки в плацкартні вагони.

Сергій, провідник:

Уборка произведена, вещества растворы дезинфекции распределены.

Хто на рельси, а хто на бігову доріжку. Першого дня літа у спортзали нарешті повертаються прихильники здорового способу життя. І хоча більшість спортклубів тримали зв'язок зі своїми клієнтами і проводили онлайн тренування, вони не можуть зрівнятися із фізичними навантаженнями вживу.

Світлана, клієнтка спортклубу:

Я на дозапасах физических пережила эти 2 месяца хотя это очень тяжело, но я с большим желанием возвращаюсьь.Желание тренироваться побороло все страхи.

Усі заходи безпеки в спортклубах - ті ж самі, що й на вокзалі: маска, температурний скринінг, рукавички, знезаражування. Єдине місце, де можна зняти маску - сама зала. Але там контроль кількості людей, щоб на одного відвідувача припадало 10 квадратний метрів.

Маргарита Годун, віцепрезидент групи компанії спортклубів:

Дезінфекція передбачає кожні дві години повністю все приміщення. Все обладнання розміщені санітайзери вимірюється температура як співробітників так і відвідувачів.

І сьогодні ж у столиці батьки нарешті відвели дітей у дитсадочки. Щоправда, там вимоги ще суворіші. Ніяких іграшок, килимів і рушників. Регулярна дезінфекція та перевірка температури.