Українським водіям варто пригальмувати. Принаймні, столичним точно. З 1 червня запрацювала система автофіксації.

Тож від сьогодні надсилатимуть "листи щастя". Наразі відеокамери працюють у Києві та на найбільших трасах області. І поки що фіксують тільки перевищення швидкості. Порядок штрафів такий: розженетеся більш як на 70 кілометрів - штраф 255 гривень.

За позначку сто кілометрів на спідометрі - покарання пів тисячі. І міністр внутрішніх справ уже хвалиться: за перші вісім хвилин роботи - система зафіксувала 262 порушення. При чому кожен із цих водіїв гнав сто кілометрів за годину.