Відеофіксація порушень: українці отримуватимуть "листи щастя" [ Редактировать ]
Українським водіям варто пригальмувати. Принаймні, столичним точно. З 1 червня запрацювала система автофіксації.
Тож від сьогодні надсилатимуть "листи щастя". Наразі відеокамери працюють у Києві та на найбільших трасах області. І поки що фіксують тільки перевищення швидкості. Порядок штрафів такий: розженетеся більш як на 70 кілометрів - штраф 255 гривень.
За позначку сто кілометрів на спідометрі - покарання пів тисячі. І міністр внутрішніх справ уже хвалиться: за перші вісім хвилин роботи - система зафіксувала 262 порушення. При чому кожен із цих водіїв гнав сто кілометрів за годину.
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