Протести у США: акція поблизу Білого Дому перетворилася на сутички з поліцією [ Редактировать ]
Щонайменше 11 людей загинули у США від початку протестів. Це мешканці дев'яти різних міст, серед них і мітингарі, і поліцейські. Цієї ночі протести розгорілися з новою силою. Удень мітинги проходили мирно. Та ввечері поліція почала розганяти демонстрантів. Оскільки в багатьох містах після 20 запровадили комендантську годину.
На сутички з правоохоронцями перетворилася акція поблизу Білого дому. Протестувальники відмовилися розходитися, проти них застосували сльозогінний газ. До Вашингтона стягнули півтори тисячі військових. Вони перебувають у повній бойовій готовності.
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