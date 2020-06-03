Щонайменше 11 людей загинули у США від початку протестів. Це мешканці дев'яти різних міст, серед них і мітингарі, і поліцейські. Цієї ночі протести розгорілися з новою силою. Удень мітинги проходили мирно. Та ввечері поліція почала розганяти демонстрантів. Оскільки в багатьох містах після 20 запровадили комендантську годину.

На сутички з правоохоронцями перетворилася акція поблизу Білого дому. Протестувальники відмовилися розходитися, проти них застосували сльозогінний газ. До Вашингтона стягнули півтори тисячі військових. Вони перебувають у повній бойовій готовності.