Президент України Володимир Зеленський 2 червня зустрівся з керівниками 25 провідних закладів вищої освіти України. Серед учасників - ректор Національного університету "Острозька академія", Герой України Ігор Пасічник.

У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк та голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Учасники обговорили питання оптимізації закладів вищої освіти, розширення їхньої фінансової автономії, рівень зарплат викладачів та умови, у яких навчаються та проживають студенти.

"Вчора у мене була надзвичайно змістовна та конструктивна зустріч з представниками закладів вищої освіти з усієї України. Востаннє Глава держави спілкувався з ними в такому форматі 15 років тому. Ми змінюємо це, адже якісна освіта для українців є нашим стратегічним пріоритетом. Зазначені в указі завдання уряду – це першочергові кроки, на важливості та невідкладності яких наголосили всі представники вищої освіти. Ми повинні сформувати чіткі цілі та готувати конкурентоспроможних фахівців – відповідно до потреб української економіки. Визначити, якими професіями ринок перенасичений, а які, навпаки, будуть гостро затребувані у найближчі роки", - прокоментував на своїй сторінці президент України Володимир Зеленський.

Очільники провідних ЗВО наголосили на важливому значенні можливостей для розвитку освіти, які дає новий закон про вищу освіту, залученні бізнесу до формування кадрів, створенні механізмів венчурних фондів, фінансуванні стартапів та в цілому на потребі законодавчих ініціатив для перетворення вітчизняної вищої освіти на сучасну, комфортну та успішну.

"Дуже предметна та важлива зустріч. Обговорили стан і перспективи розвитку вищої освіти України. Важливо, що нарада була продуктивною і, впевнений, дала хороші результати. Сьогодні опубліковано Указ президента, у якому прописано стратегічні плани та терміни, окреслено конкретні цілі, визначено пріоритети. Це вперше в історії незалежної України, коли проведення наради такого рівня має настільки швидку реакцію і дає важливий імпульс для прогресу освітнього середовища країни. Острозька академія готова постійно підтримувати такі ініціативи та брати найактивнішу участь у досягненні зазначених цілей", - коментує ректор Національного університету "Острозька академія" Ігор Пасічник.

Указом створюється Рада з питань розвитку вищої освіти при президентові України. Її завданнями, серед іншого, будуть вдосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні, підготовка пропозицій для вдосконалення законодавства України у цій галузі, зокрема щодо фінансової автономії закладів вищої освіти, механізму залучення приватних інвестицій та розвитку державно-приватного партнерства.