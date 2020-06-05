Війна на Донбасі: бойовики активізувалися біля Красногорівки [ Редактировать ]
І до подій на східному фронті. Бойовики на Донбасі активізувалися: минулої доби зафіксовано 14 ворожих атак. Окупанти гатили біля Красногорівки із мінометів 120 калібру.
В районі Богданівки та Чермалика агресор задіяв протитанкові ракетні комплекси і великокаліберні кулемети. Поруч Павлополя та Кам'янки ворог цілив із гранатометів. Наші захисники відповіли вогнем із дозволених видів озброєння. Втрат в українському війську немає.
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