І до подій на східному фронті. Бойовики на Донбасі активізувалися: минулої доби зафіксовано 14 ворожих атак. Окупанти гатили біля Красногорівки із мінометів 120 калібру.

В районі Богданівки та Чермалика агресор задіяв протитанкові ракетні комплекси і великокаліберні кулемети. Поруч Павлополя та Кам'янки ворог цілив із гранатометів. Наші захисники відповіли вогнем із дозволених видів озброєння. Втрат в українському війську немає.