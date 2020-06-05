Нарешті запрацювала! Чотири роки готувалися, неодноразово переносили. І от тепер у нас є відеофіксація на дорогах! Поки не всюди, але вже є перші позитивні наслідки. І перший рекорсдмен-порушник. Хто нахабнів на дорогах? І коли чекати листів щастя - розкаже моя колега Ірина Баглай.

Перший тиждень руху під камерами дає неочікуваний ефект: водії таки почали пригальмовувати.

Красномовна статистика: перший день - автомобілісти ще їхали по інерції. Результат майже 70 тисяч зафіксованих порушень. Данні лише в столиці та Київській області. При чому майже сотня водіїв тисли на газ, розганяючись до ста сімдесяти кілометрів.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Рекордсмен в лапках поставив рекорд в 210 км на годину, ці порушники будуть у нас на особливому контролі.

День другий - уже 47 тисяч порушень. А це ні багато, ні мало, на 40 відсотків менше. Тож ефект є. У МВС хочуть, аби за п'ять років в Україні кількість аварій скоротилася удвічі. Торік на дорогах загинули майже 3 з половиною тисячі людей.

Віктор Черній, директор КП "Центр організації дорожнього руху":

У місті Києві на сьогодні за статистикою поліції - загинула 31 людина. І на превеликий жаль серед них 15 пішоходів. Кожне правило, яке сьогодні прописано це чиєсь життя.

Ще раз нагадаю правила відеофіксації - платить за порушення власник авто. Або ж той, хто ним користується, приміром, родич власника.

Тож для уникнення непорозумінь зі штрафами, краще внести дані такого користувача - в базу правоохоронців зазделегідь.

Що ж до самого швидкісного режиму: їздити містом краще 50 км на годину. За містом 80 км і на автомагістралях не більше 130. Якщо перевищили швидкість на 20 кілометрів - сплатите 255 грн, на 50 - 510.

Протягом трьох днів отримаєте "лист щастя" - із постановою та фото. Все це можна побачити і в електронному кабінеті водія.

На сплату маєте місяць. Але перші 10 днів діє дисконт - знижка у 50 відсотків. Суми невеликі, але якщо думаєте порушувати і відкуповуватися не вийде. В Нацполіції вже взяли на олівець затятих гонщиків.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:

У нас є рекордсмен який перевищив 14 разів за два дні дозволену швидкість, є ще той хто перевищив 13 разів три особи по 11 разів от для таких осіб ми вважаємо після того як вони отримують штрафи і ми побачимо що вони продовжують зневажати суспільство для таких і буде закон по якому вони будуть позбавленні права керування.

Позбавлені прав та відправлені назад в автошколу. Це новації, які пропонують у МВС. А ще там хочуть посилити штрафи і для пішоходів. Але поки - це лише плани. Як і відеофіксація проїзду на червоне світло або по смузі громадського транспорту. А наразі фіксують лише перевищення швидкості. Тож гальмуйте та усміхайтеся, вас - фотографують.