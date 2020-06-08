В США прошел протест в стиле "Дикого Запада" (видео) [ Редактировать ]
Фото: LiveJournal
В городе Комптон во время акции протеста к мирному собранию присоединились местные ковбои.
Об этом сообщает KTLA.
По информации, мужчины решили выступить против расовой дискриминации, верхом на лошадях.
Отмечается, что на акцию протеста в городке вышли сотни людей и отправились к памятнику Мартину Лютеру Кингу.
Читайте еще, во время акции протеста против расизма в Нью-Йорке водитель въехал в толпу людей, после чего мужчина начал стрелять по протестующим.
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