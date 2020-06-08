В городе Комптон во время акции протеста к мирному собранию присоединились местные ковбои.

Об этом сообщает KTLA.

По информации, мужчины решили выступить против расовой дискриминации, верхом на лошадях.

Отмечается, что на акцию протеста в городке вышли сотни людей и отправились к памятнику Мартину Лютеру Кингу.

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