В Днепре мужчину спасли от неминуемой гибели (видео) [ Редактировать ]
В городе Днепр мужчина хотел спрыгнуть с моста, но в последний момент его вытащили из лап смерти полицейские.
Об этом сообщает "Информатор".
По информации, правоохранители заметили парня, благодаря камерам уличного наблюдения и вовремя приехали на место события, не позволив молодому человеку свести счеты с жизнью.
Отмечается, что после спасения медики осмотрели парня и не обнаружили у него телесных повреждений.
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