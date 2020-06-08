В городе Днепр мужчина хотел спрыгнуть с моста, но в последний момент его вытащили из лап смерти полицейские.

Об этом сообщает "Информатор".

По информации, правоохранители заметили парня, благодаря камерам уличного наблюдения и вовремя приехали на место события, не позволив молодому человеку свести счеты с жизнью.

Отмечается, что после спасения медики осмотрели парня и не обнаружили у него телесных повреждений.

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