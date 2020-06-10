Карантин в Украине: сколько регионов не готовы смягчать ограничения [ Редактировать ]
С 10 июня на следующий этап карантина не смогут перейти 6 областей и город Киев.
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, Житомирская, Волынская, Ровенская, Закарпатская, Львовская, Черновицкая области, а также город Киев не смогут смягчать ограничения с 10 июня.
Мы сегодня имеем несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности. В частности - город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Это те области, которые с сегодняшнего дня не могут применять очередной этап смягчения карантинных мероприятий.
Отмечается, что в 7 регионах показатель составляет более 12 больных на 100 тысяч человек.
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