С 10 июня на следующий этап карантина не смогут перейти 6 областей и город Киев.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Житомирская, Волынская, Ровенская, Закарпатская, Львовская, Черновицкая области, а также город Киев не смогут смягчать ограничения с 10 июня.

Мы сегодня имеем несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности. В частности - город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Это те области, которые с сегодняшнего дня не могут применять очередной этап смягчения карантинных мероприятий.

Отмечается, что в 7 регионах показатель составляет более 12 больных на 100 тысяч человек.

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