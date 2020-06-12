Мужчина из поселка в восточном индийском штате Бихар изменил свое завещание, распорядившись отдать 2,5 гектара земли после его смерти двум индийским слонам - Моти (Жемчужинка) и Рани (Королева). Об этом сообщает The Guardian.

Актар Имам объяснил свое решение тем, что слоны спасли его от вооруженных грабителей.

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"Я просто не хочу, чтобы мои Моти и Рани жили в нужде. Для меня они почти как семья. Не хочу, чтобы мои слоны стали сиротами или были брошены в неволе и умерли на улице или в опустошенном поле из-за ненадлежащей заботы", - подчеркнул мужчина.

Имам является владельцем благотворительного фонда по защите дикой природы, который заботится о слонах. Что касается 20-летней Моти и 15-летней Рани, то их он взял под свою опеку после того, как их мать умерла.

Мужчина признается, что семья его решение не одобрила, поскольку теперь, после изменения завещания, им достался значительно меньший участок земли.

"И они не понимают, что для меня слоны - не экспонаты… Мои отношения со слонами - до конца жизни. Мы любим друг друга", - говорит он.

Ранее сообщалось, что в Италии мужчина завещал своей собаке 1 млн евро.