Под Киевом мужчина зарезал врача [ Редактировать ]
В ночь на понедельник, 15 июня, в Володарской районной больнице Киевской области мужчина смертельно ударил ножом врача. Нападение произошло после того, как мужчину доставили в больницу при помощи полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Как отмечается, злоумышленник приехал в гости к родственникам в пгт. Володарка, где начал буянить и вести себя агрессивно. Родственники вызвали скорую медицинскую помощь. Медики попросили помощи у полиции, чтобы транспортировать мужчину в районную больницу.
"Впоследствии в полицию поступило сообщение о том, что этот мужчина нанес смертельное ножевое ранение работнику медучреждения и убежал. На место происшествия сразу прибыл наряд полиции. Там сотрудники полиции установили весь ход событий", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, в больнице мужчину осмотрел врач и обнаружил психические расстройства. Далее он начал договариваться о последующей транспортировке больного в психиатрическое учреждение. Одно из таких учреждений согласилась забрать мужчину, однако на определенных условиях - подготовить пакет документов и результаты анализов. Поэтому медики решили оставить его до утра.
"Врач принял решение поместить его в спецпалату с металлической решеткой, где должны содержаться задержанные лица. Однако тому удалось выйти из палаты, которую должным образом не закрыли. Пациент проник в комнату медперсонала, схватил там нож и нанес им удар в шею врачу-педиатру", - говорится в сообщении.
Полицейские оперативно задержали 45-летнего нападающего в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УКУ. Меру пресечения ему изберет суд.
Напомним, 7 июня в г.Фастов мужчина зарезал троих людей. А ранее полиция задержала мужчин, которые устроили стрельбу.
Ранее мы сообщали, что школьный охранник устроил поножовщину.
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