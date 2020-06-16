На Кіровоградщині механізатори відремонтували сімдесятип'ятирічний трактор "Універсал". Саме на ньому в повоєнні роки в селі Красносілка обробляли поля. Коли техніка зламалася - її підняли на постамент у місцевому колгоспі, де він і простояв півстоліття. А цьогоріч трактору вирішили дати друге життя. Що з того вийшло - дивіться далі.

Блискучий, змащений і ніби новенький. Це трактор "Універсал" 1945 року випуску.

Таким його зробили - тракторист, фермер та інженер. Працювали у вільний від роботи час. Результатом задоволені.

Ігор Мішустін, тракторист:

Розібрали до болтика і склали все заново, тіки все отрєставріровали. Почти два роки, не так все просто все як кажеться, свободне время єсть і ми занімаємось.

До цього трактор майже пів століття простояв у селі як пам'ятник.

Микола Камишов, фермер:

После войны мужчин не хватало и были сформированы экипажи из женщин и они вот на этих тракторах и вспахивали и обрабатывали все эти площади. В память о тех поколениях, которые работали на этой технике, которые возделывали эту землю.

Майже всі деталі в тракторі - оригінальні.

Віктор Болдовський, інженер:

Тут все особливе якщо взять, сейчас таких запасних частин немає, ніщо не підходить. Деталі є довольно ексклюзивні як рульові тяги якщо зблизька оглянуть, то можна зрозуміти що це не протяжка, а кованні тяги.

Наразі переконують фермери: це єдиний в Україні трактор "Універсал", який ще досі на ходу. У поле його повертати не планують, а от дивувати туристів та гостей села - готові.