На Кіровоградщині відремонтували трактора-ветерана [ Редактировать ]
На Кіровоградщині механізатори відремонтували сімдесятип'ятирічний трактор "Універсал". Саме на ньому в повоєнні роки в селі Красносілка обробляли поля. Коли техніка зламалася - її підняли на постамент у місцевому колгоспі, де він і простояв півстоліття. А цьогоріч трактору вирішили дати друге життя. Що з того вийшло - дивіться далі.
Блискучий, змащений і ніби новенький. Це трактор "Універсал" 1945 року випуску.
Таким його зробили - тракторист, фермер та інженер. Працювали у вільний від роботи час. Результатом задоволені.
Ігор Мішустін, тракторист:
Розібрали до болтика і склали все заново, тіки все отрєставріровали. Почти два роки, не так все просто все як кажеться, свободне время єсть і ми занімаємось.
До цього трактор майже пів століття простояв у селі як пам'ятник.
Микола Камишов, фермер:
После войны мужчин не хватало и были сформированы экипажи из женщин и они вот на этих тракторах и вспахивали и обрабатывали все эти площади. В память о тех поколениях, которые работали на этой технике, которые возделывали эту землю.
Майже всі деталі в тракторі - оригінальні.
Віктор Болдовський, інженер:
Тут все особливе якщо взять, сейчас таких запасних частин немає, ніщо не підходить. Деталі є довольно ексклюзивні як рульові тяги якщо зблизька оглянуть, то можна зрозуміти що це не протяжка, а кованні тяги.
Наразі переконують фермери: це єдиний в Україні трактор "Універсал", який ще досі на ходу. У поле його повертати не планують, а от дивувати туристів та гостей села - готові.
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