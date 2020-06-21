Зеленский поздравил украинских врачей с Днем медика [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил медработников с профессиональным праздником.
Об этом пишет президентский Telegram-канал.
По информации, Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил работу как известных академиков и врачей, так и рядовых работников "скорой" и медсестер.
От всей души поздравляю каждого украинского медицинского работника. Как известных академиков, так и простых врачей, медсестер, медбратьев и водителей "скорой". Для нас вы все самые лучшие. Для нас вы все заслуженные. Для нас вы все Люди с большой буквы.
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