Мужчина "разнес" элитный суперкар сразу после покупки (фото) [ Редактировать ]
Фото: ITC.ua
Житель Великобритании через 20 минут после покупки новенького суперкара Lamborgini, стоимостью более 200 тысяч долларов попал в ДТП.
Об этом сообщает The Sun.
По информации, новый владелец разогнал автомобиль до огромной скорости и, не справившись с управлением разбил суперкар об фургон.
Отмечается, что водитель отделался незначительными травмами.
Фото: The Sun
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