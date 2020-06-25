Житель Великобритании через 20 минут после покупки новенького суперкара Lamborgini, стоимостью более 200 тысяч долларов попал в ДТП.

Об этом сообщает The Sun.

По информации, новый владелец разогнал автомобиль до огромной скорости и, не справившись с управлением разбил суперкар об фургон.

Отмечается, что водитель отделался незначительными травмами.

Фото: The Sun

Читайте также, на аукционе Macum с молотка пустят автомобиль-франкенштейн. Авто имеет несколько моторов и "носов".