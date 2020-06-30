Экс-банкир продавал должность в Нацбанке [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя главы правления одного из банков за предложение должности начальника одного из управлений Национального банка Украины.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
По информации, экс-банкир заявил, что работает в подчинении у одного из заместителей Нацбанка и требовал за свои услуги "трудоустройства" 25 тысяч долларов.
Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов.
Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила служащего морского флота, которого завербовали сотрудники ФСБ.
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