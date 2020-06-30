Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя главы правления одного из банков за предложение должности начальника одного из управлений Национального банка Украины.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

По информации, экс-банкир заявил, что работает в подчинении у одного из заместителей Нацбанка и требовал за свои услуги "трудоустройства" 25 тысяч долларов.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов.

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила служащего морского флота, которого завербовали сотрудники ФСБ.