Героиня секс-скандала Клитина объявила войну "политическим проститутам" (видео) [ Редактировать ]
Бывшая замминистра инфрастуктуры Александра Клитина, уволенная после громкого скандала в ноябре прошлого года, заявила о создании партии "Украина против коррупции". Облаченная в откровенный купальник девушка опубликовала на Youtube видео с призывом вступать в ряды ее политсилы и дать бой "политическим проститутам".
Украинцы! Хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду самостоятельно, потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции", чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами. Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин. Да женщины в сто раз умнее и честнее вас.
В интервью изданию "Страна.ua" Клитина рассказала о своем политическом проекте и объяснила, кого имела в виду, называя "политическими проститутами".
В целом проституты - это общее название врунов и коррупционеров. Политические проституты - это те, кто меняет свое мнение за деньги, переходит из партии в партию, меняет тапки.
Девушка призвала мужчин привыкать, что "красивая женщина тоже может быть умной, решительной и смелой".
И не надо в паранджу нас, женщин, заматывать...Такое ханжество, ненависть к женщинам. Я просто вскрыла этот нарыв, вот и гной течет. Пусть посмотрят все на себя со стороны. А что плохого в моей груди? Я ни у кого ничего не украла... Хочу, чтобы мой сын мною гордился. А не слышал в школе, что мама - шлюха. Это моя цель.
Напомним, в ноябре 2019 года Александра Клитина оказалась в центре громкого скандала, когда в сети опубликовали аудиозапись разговора представителей партии "Слуга народа". Собеседники обсуждали, как она попала на пост заместителя министра инфраструктуры якобы через постель. В результате шумихи девушку уволили из министерства.
Ранее сообщалось, что в Украине создали еще одну "партию мэров", в которую вошли главы Днепра, Николаева, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки.
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