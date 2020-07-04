Екологічний скандал у Харкові. Після обрізання дерев, яке практикують міські комунальники, лишаються одні стовбури, які поступово всихають. А після скошування трави - спекотним літом у місті з'являються острівки пустелі із пиловими бурями. Більше розповість Світлана Шекера.

Салтівське шосе в Харкові. Ці дерева комунальники обрізали навесні. Від тополь лишилися самі стовбури, на яких і зараз видно рани-зрізи. Еколог Сергій Шапаренко каже - таке кронування жодними нормами не передбачене. Дерево ж без листя - не житиме.

Сергій Шапаренко, еколог:

Дерева дихають листям. Під час цього дихання вони зменшують температуру і повітря, і температуру свою. Зараз це листя знищено, і під час спеки дерева отримують просто тепловий шок. Від якого хворіють і гинуть.

За підрахунками екологів, після такого кронування гине близько 70 відсотків дерев. І якщо в мерії думають, що таким чином зменшують аварійність дерев, то помиляються, кажуть екологи.

Сергій Шапаренко, еколог:

Рослина намагатиметься швидко відновитися, і вона задля цього викидає так звані водні пагони. Тонкі, довгі, і з дуже великим листям. Такі пагони можуть бути у тополі 3,5 метрів, але вони через те, що дуже швидко виростають, дуже погано кріпляться до стовбура і аварійну небезпечність дерева тільки підсилюють.

На вулиці Леся Сердюка вже видно результати такого кронування. Стовбури - сухі. А тут, на вулиці Академіка Павлова, пірамідальні тополі - замінили на ось такі карликові клени.

Ну, можете уявити, наскільки ці клени можуть захистити будинки від викидів і пилу, бо зараз під час інтерв'ю тут важко стояти, постійно пил летить в обличчя.

Із закликами припинити знищувати дерева активісти прийшли до мерії.

Нам потрібен кисень. Нам потрібне зелене місто!

Нам потрібен кисень! Нам потрібен кисень!

Із трибуни міськради екологи просять також не викошувати під корінь траву, яка у спеку не відростає, утворюючи в місті міні-пустелі.

Сергій Утєвський, депутат Харківської міськради:

Ділянки зі звичайною, негазонною травою, слід косити не частіше два рази на сезон і не нижче 10-15 см. Під корінь слід викошувати тільки карантинні бур'яни, наприклад, амброзію. Пропоную ввести мораторій на знищення рослин в Харкові.

Звернення екологів у міськраді обіцяли розглянути. Дізнатися ж від самих комунальників причину варварського обрізання - нам так і не вдалося.

Чиновник міськради, який відповідає за кронування дерев, логіку дій комунальників пояснювати відмовився. Телефоном сказав, що це нікому не цікаво.

На сайті президента України екологи опублікували петицію з вимогою зупинити і в Харкові, і по всій Україні - кронування дерев під корінь, що фактично є вирубуванням зелених насаджень. Петицію підписали вже півтисячі людей.