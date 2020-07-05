Власти Германии запретили фотографии "под юбкой", таким образом они усилили защиту права на приватность при видео- и фотосъемках. Нарушителям данного запрета грозит штраф или лишения свободы сроком на 2 года. Об этом сообщает "Німецька хвиля".

Стоит отметить, что наказание может быть применено как для тех, кто делает соответствующие снимки или записи, так и для тех, кто их распространяет.

Важно, что данный закон также вводит уголовную ответственность за фотографирование или съемки жертв несчастных случаев для зевак.

Ранее Уголовный кодекс защищал от подобной съемки только тех, кто выжил во время аварий или катастроф. Теперь от этого защищены и тела умерших.

Ранее в Германии женщины были защищены от подобных снимков только в случае, если они сделаны в их жилище или кабинах для переодевания. Тем не менее случаи так называемого апскертинга бывали в публичных местах, например на эскалаторе.

Напомним, ранее мы сообщали, как девушка "раскусила" парня-изменщика по одной детали на фото.

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