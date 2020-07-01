Каменских порадовала поклонников фото с отдыха [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.
"Где бы вы не были сейчас, побольше наслаждайтесь солнышком, теплыми вечерами, прогулками и создавайте ваши незабываемые моменты!", - подписала теплое фото артистка.
Подписчикам понравилось новое фото Насти. Они пожелали певице хорошего отпуска и настроения.
Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.
Также читайте о том, что Анна Седокова шокировала признанием о бывшем супруге.
по теме
"Идеальный пресс": Каменских поразила фанатов подтянутой фигурой
На снимке Настя запечатлена в открытом белом купальнике и без макияжа
Леся Никитюк похвасталась стройными ногами (фото)
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников
"Как булочка": кудрявая Тина Кароль шокировала фанатов
Известная украинская певица порадовала своих фанатов новым фото
"За мной следят": Леся Никитюк шокировала фанатов
Известная ведущая поделилась с поклонниками новым снимком