Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.

"Где бы вы не были сейчас, побольше наслаждайтесь солнышком, теплыми вечерами, прогулками и создавайте ваши незабываемые моменты!", - подписала теплое фото артистка.

Подписчикам понравилось новое фото Насти. Они пожелали певице хорошего отпуска и настроения.

Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.

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