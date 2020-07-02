Девушка "раскусила" парня-изменщика по одной детали на фото [ Редактировать ]
Пользовательница Twitter показала скриншот переписки с парнем, на которой, как она считает, запечатлен факт его обмана. В комментариях многие согласились с опасениями девушки, другие - посмеялись над ее "чудо-способностью".
Так, парень прислал ей фотографию и написал, что проводит время вместе с друзьями мужского пола. На снимке видны его и их ноги. Однако девушка заметила рядом с ним часть ноги с ярким педикюром.
В комментариях многие поразились тому, как она разглядела такую невзрачную деталь на снимке. А другие поинтересовались, почему она не доверяет своему мужчине, но находится с ним в отношениях.
Так или иначе, девушка-Шерлок произвела настоящий фурор своими догадками в соцсети.
Ранее мы писали, что мужчина креативно отомстил автомобилям, шум которых мешал ему спать.
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