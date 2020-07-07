Україна може потрапити в "зелену" зону за показниками поширення коронавірусу [ Редактировать ]
Україна може потрапити в "зелену" зону за показниками поширення коронавірусу. Уже другий день статистика захворюваності на СOVID-19 повернулася на рівень, який був до послаблення карантину. За добу - плюс п'ятсот шістдесят чотири нові випадки. Щоправда, госпіталізували кожного третього. А це означає, що тяжких пацієнтів доволі багато.
Київ, Львівська та Закарпатська області знову антилідери за кількістю хворих. Різке зниження випадків інфікування в МОЗ пояснюють дотриманням українцями правил адаптивного карантину.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Другий день ми спостерігаємо таку стабілізацію ситуації. Дякую вам, що ви дотримуєтесь всіх цих правил і в такий спосіб ви знижуєте ризик інфікування. В такий спосіб ви піклуєтесь про своє здоров'я, про здоров'я і життя своїх близьких. Велике вам дякую.
по теме
Чому перспективи подорожей до Євросоюзу залишаються туманними
Євросоюз навряд чи включить Україну у "дозволені" для в'їзду списки найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Коронавірус в Україні: ситуація стабілізується
564 нових випадки зараження коронавірусом було виявлено за минулу добу в Україні. Серед інфікованих 19 дітей та 16 медпрацівників. 197 осіб довелося шпиталізувати
У столиці посилили протиепідемічні заходи
Повернення жорсткого карантину - цілком реальна перспектива. Зараз, за даними МОЗу, 58 хворих - на 100 тисяч населення. Щойно цей показник сягне 60 - обмеження необхідно буде посилювати на рівні країни і окремих областей
Відкриття кордонів: куди зможуть подорожувати українці
Рада Євросоюзу дозволила пускати на територію держав-членів Спільноти тих, хто подорожує з метою навчання, моряків та висококваліфікованих фахівців
Карантин в Україні: чого чекати українцям
За добу - 706 нових заражень. Найбільше - на Львівщині та Закарпатті. На думку медиків, до пом'якшення карантину найбільше готові центральні регіони, зокрема, Черкаси, Кропивницький, Дніпро та Полтава