Україна може потрапити в "зелену" зону за показниками поширення коронавірусу. Уже другий день статистика захворюваності на СOVID-19 повернулася на рівень, який був до послаблення карантину. За добу - плюс п'ятсот шістдесят чотири нові випадки. Щоправда, госпіталізували кожного третього. А це означає, що тяжких пацієнтів доволі багато.

Київ, Львівська та Закарпатська області знову антилідери за кількістю хворих. Різке зниження випадків інфікування в МОЗ пояснюють дотриманням українцями правил адаптивного карантину.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: