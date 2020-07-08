Троє людей загинули внаслідок пожежі на Луганщині. Про це повідомили в обласній поліції. Ще 28 людей постраждали, з них 17 дітей, лікарі кажуть, їхній стан стабільний.

У селі Смолянинове вогонь повністю знищив 22 будинки, ще 58 - пошкодив. Крім того, вогнем знищено 80% хат на дачному масиві. Ліквідація лісових пожеж триває на трьох осередках: Капітанове, Осколонівка та Смолянинове. Людей звідти евакуйовують.

Нагадаю, в понеділок удень зайнявся ліс поблизу Осколонівки Новоайдарського району. Через сильний вітер полум'я почало швидко поширюватися. Правоохоронці перекрили дороги в напрямку із Сєверодонецька до Новоайдара й до села Пурдівка.

ДСНС залучила до гасіння понад три сотні рятувальників із Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. Пожежникам допомагають військові та поліція.