У світі встановили новий коронавірусний рекорд [ Редактировать ]
Погіршення ситуації з коронавірусом у світі констатували у ВООЗ. У більшості країн інфекція не підконтрольна, тож за останні шість тижнів добова кількість інфікованих подвоїлась - зазначили у відомстві.
Напередодні коронавірус діагностували у 222 тисяч людей - це новий антирекорд з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих у світі близиться до 12,5 мільйонів.
З них понад половина одужала, летальних 556 тисяч. Найбільше нових пацієнтів у США - більш як 60 тисяч. Складною епідемситуація залишається в Бразилії, Індії, ПАР та Росії.
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