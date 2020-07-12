Фестиваль Чайковського: на Черкащині лунає вічна класика на честь видатного композитора [ Редактировать ]
Звуки скрипки та фортепіано. На Черкащині лунає вічна класика на честь видатного композитора Петра Чайковського. 28 років він прожив у Кам'янці. Саме у цьому місті написав всесвітньовідомі твори.
Тепер їх грають і у найбільших концертних залах світу, і просто неба у парку, де колись прогулювався композитор.
Ось так скромно, під стінами кам'янської музичної школи, проводить репетицію відомий на всю Україну оркестр "Віртуози Києва". Щоправда, це місце і серед знаних музикантів викликає хвилювання, - зізнається їхній керівник. А їм тут виступати.
Тарас Яропуд, концертмейкер оркестру "Віртуози Києва":
Тут жив і творив великий композитор Чайковський. Завжди хочеться побувати на місці такому, де ходив своїми ногами і думав, і писав таку чудову, шедевральну музику людина така, як Чайковський і ми тут.
Столичний оркестр - хедлайнер Кам'янського Музичного Фестивалю, присвяченого Петру Іллічу Чайковському.
Та маститі музиканти поступаються правом вийти на сцену першими - маленьким віртуозам.
Ці талановиті діти - переможці Всеукраїнського конкурсу, який вже 17 років проходить у Кам'янці. Організатори пишаються, він уже допоміг розкрити не один десяток маленьких талантів. Фестиваль - це гарна нагода для дітей показати себе.
Вікторія Зубенко, організаторка фестивалю "Kamianka Music Fest":
Їм пообіцяли, що перше відділення їхнє. Вони грають, насолоджуються. Вони вперше в житті, от кам'янські наприклад діти, діти з маленьких містечок і сіл - у них немає більш ніякого місця пограти на люди, на аудиторію таку ….приїжджають багато людей з усіх куточків України. тому ми вирішили зробити це.
А роблять це організатори фесту вже третій рік поспіль. Цьогоріч фестиваль особливий, як для відвідувачів, так і для самих музикантів, - розповідає його натхненниця Зінаїда.
ZINAIDA, художниця:
В цьому році проходить культорологічний фестиваль, який присвячений 180-річчю композитору Чайковському і це все є знаковим місцем проведення такого фестивалю і ми з родиною долучились до підтримки, щоби в цих умовах, яких ми зараз опинилися - в карантинних умовах і достатньо кризисних - мистецтво надає нам душевну реабілітацію.
А ось так глядачі, одразу після дитячих виступів, вітають столичний оркестр. Перший твір у програмі музикантів - секстет Чайковського "Згадка про Флоренцію". Усі чотири відділення "Віртуози Києва" виступають натхненно, на одному диханні.
Від такої майстерності публіка у захваті. Адже більшість людей приїхали до Кам'янки саме заради цього концерту. Аби влаштувати фестиваль десятки меценатів та митців доклали чимало зусиль. Австрієць Томас Брунер тут не тільки гість, а й один із спонсорів. Каже, коли дізнався для чого саме потрібна його допомога, відгукнувся одразу.
Томас Брунер, відвідувач фестивалю "Kamianka Music Fest":
Самый большой рычаг развития Украины - это через культуру. Музеи, выставки и так далее потому, что культура, она дает смысл, рефлексию и через рефлексию люди лучше начинают понимать свою роль и свой смысл в жизни.
З настанням сутінок кам'янський фестиваль заграв ще яскравішими барвами - майстрів класики на сцені змінили віртуози джазу. До самої ночі заряджала глядачів позитивними емоціями піаністка Наталія Лебєдєва та джазова вокалістка Лаура Марті.
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