Жительница одного из нидерландских городов продала вазу, которая лежала у нее дома за 9 миллионов долларов.

Об этом сообщает CNN.

По информации, 80-летняя женщина пригласила оценщика домой, чтобы он осмотрел антиквариат, доставшийся ей по наследству и тот обнаружил, что обычная старая ваза принадлежала китайской императорской династии Цин и была создана специально для императора.

Отмечается, что старинный артефакт за 9 миллионов долларов продали на аукционе Sotheby's.

Фото: Sotheby's

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