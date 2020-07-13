Антикварная ваза "сделала" женщину сказочно богатой [ Редактировать ]
Жительница одного из нидерландских городов продала вазу, которая лежала у нее дома за 9 миллионов долларов.
Об этом сообщает CNN.
По информации, 80-летняя женщина пригласила оценщика домой, чтобы он осмотрел антиквариат, доставшийся ей по наследству и тот обнаружил, что обычная старая ваза принадлежала китайской императорской династии Цин и была создана специально для императора.
Отмечается, что старинный артефакт за 9 миллионов долларов продали на аукционе Sotheby's.
Фото: Sotheby's
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