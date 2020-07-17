Замовне убивство у Черкасах: поліця затримала підозрюваного [ Редактировать ]
У Черкасах затримали імовірного замовника вбивства заступника міського голови. Нагадаю, від учорашнього ранку Юрій Ботнар зник і не виходив на зв'язок. За фактом його викрадення вже по обіді поліція відкрила кримінальне провадження.
А надвечір ДБР та СБУ заявили про завершення операції із запобігання вбивству заступника мера. За інформацією слідчих, смерть Ботнара в підставних кілерів замовив чинний депутат міськради - його затримали під час передання грошей.
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