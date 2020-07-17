У Черкасах затримали імовірного замовника вбивства заступника міського голови. Нагадаю, від учорашнього ранку Юрій Ботнар зник і не виходив на зв'язок. За фактом його викрадення вже по обіді поліція відкрила кримінальне провадження.

А надвечір ДБР та СБУ заявили про завершення операції із запобігання вбивству заступника мера. За інформацією слідчих, смерть Ботнара в підставних кілерів замовив чинний депутат міськради - його затримали під час передання грошей.