Лідери Євросоюзу вперше з часів початку коронавірусу зібралися на саміт у Брюсселі. Засідали до пізньої ночі п'ятниці і продовжили в суботу, аби затвердити бюджет блоку на наступні сім років та пакет коронавірусної допомоги для країн-членів. Як виглядав саміт у посткоронавірусні часи - бачила Олена Абрамович.

У масках і без поцілунків та рукостискань. На першому саміті "наживо", після кількох місяців спілкування онлайн, лідери країн Євросоюзу вітаються кожен по-своєму. Хтось ліктями, хтось вклоняється, у кожного - своя жестикуляція. Як і бачення того, з яким рішенням має завершитися це зібрання. У перший день - після 13 годин за зачиненими дверима, близько опівночі, вони вийшли без результату.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Роздратування зростало. І це зрозуміло, бо всі хочуть захистити свою країну після коронавірусу. Але, на мою думку, надавати величезні гранти державам можна лише за умови значно ретельнішого нагляду, ніж зазвичай.

Саме після погроз нідерландського прем'єра Марка Рютте ветувати рішення Ради ЄС лідери пішли на перерву до суботи. Рютте не сподобалась ідея надавати гранти країнам, які найбільше постраждали від пандемії, - Італії, Іспанії, Греції. Він переконаний: дієвіший метод - це не субсидії, а позики. І позичати гроші треба лише за умови готовності країн до реформ. А якщо ті, хто отримає кредити, не виконуватимуть обіцянок, то виплати потрібно блокувати.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Європа переживає зараз безпрецедентну кризу не лише в питанні здоров'я, а й економічну та соціальну. Тут потрібні солідарність та амбіції. Позиція Франції й Німеччини грунтується на основі пропозиції Єврокомісії. І нам потрібно знайти компроміс, щоб залишатися солідарними з регіонами, які найбільше постраждали.

Від нового семирічного бюджету та коронавірусної допомоги, яку зараз намагаються затвердити лідери, мають виграти південні країни Євросоюзу. І це не подобається східним державам, які зазвичай отримували найбільше субсидій. Новий підхід передбачає більше допомоги там, де останніми роками спостерігається різкий спад економіки.

Андрей Бабіш, прем'єр-міністр Чехії:

Такий підхід - помилковий. Бо Чехія завжди була найкращою в питанні подолання безробіття й виплати боргів. Не можна карати країни за їхній успіх. Навіщо стимулювати держави збільшувати безробіття.

Ускладнені переговори ще й через Брекзит. Після виходу Великої Британії з блоку лідерам ЄС довелось урізати низку витрат. І тут неможливо не зачепити чиїхось інтересів. Коронакриза лише підлила масла у вогонь. І питання тепер уже навіть не так у бюджеті, як у збереженні єдності ЄС.