Поселок Кирилловка практически полностью ушел под воду. Улицы города буквально стали морскими каналами, по которым теперь стоит плавать на лодке, а не ходить пешком. Фото и видео публикуют очевидцы в сети. Об этом пишет местное издание "РИА Мелитополь".

Причиной такой "аномалии" стал серьезный дождь, который прошел 26 июля. Так, можно заметить, что из-за сильного дождя, пляжи и места отдыха людей стали буквально часть Азовского моря.

Так, ливневка, попросту не справилась с тем количеством осадков, которые обрушились на город, ведь подобные дожди в этом регионе скорее аномалия, чем привычное природное явление.

Центральный проспект поселка полностью оказался под водой. При этом, как сообщают очевидцы, улицы города превращались в настоящие ручьи прямо на их глазах. Всего лишь несколько минут хватило, чтобы сделать из Кирилловки настоящую украинскую Венецию.

Многим людям пришлось идти сквозь водные преграды находясь под водой практически по колено.

Ранее мы писали о том, что дождь в Одессе затопил часть города.