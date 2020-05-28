В четверг, 28 мая, в Одессе с самого утра начался сильный ливень. Дождь уже затопил Приморскую и Балковскую улицы. Об этом сообщает "Думская".

Сейчас работники коммунальных предприятий и служб проводят активное очищение ливневой канализации - она не забита, однако ее пропускная способность не соответствует количеству осадков.

Сообщается, что за три часа в Одессе выпало 18 миллиметров осадков. Движение части троллейбусов и трамваев остановлено.

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