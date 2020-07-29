В Киеве мужчина с палкой с лезвиями на концах напал на прохожего [ Редактировать ]
В Киеве задержали мужчину, который рассекал по улице с палкой, на концах которой примотаны лезвия. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
В полицию обратился потерпевший, который сообщил о том, что в Днепровском районе на ул. И. Мыколайчука во дворах на него напал мужчина с палкой, на концах которой примотаны лезвия.
Данный мужчина нанес потерпевшему пару ударов по ноге и в области шеи. Потерпевший выхватил палку, сломал ее и спрятался в подъезде, после чего вызвал полицию.
Нападающего нашли неподалеку, его скрутили и доставили в отделении полиции. Потерпевшего отправили на судмедэкспертизу.
Ранее мы писали о том, что неизвестный с топором напал на синагогу в Мариуполе.
Также мы писали о том, что СБУ задержала террористов, устроивших серию взрывов в Киеве.
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