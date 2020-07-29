В Киеве задержали мужчину, который рассекал по улице с палкой, на концах которой примотаны лезвия. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.



В полицию обратился потерпевший, который сообщил о том, что в Днепровском районе на ул. И. Мыколайчука во дворах на него напал мужчина с палкой, на концах которой примотаны лезвия.

Данный мужчина нанес потерпевшему пару ударов по ноге и в области шеи. Потерпевший выхватил палку, сломал ее и спрятался в подъезде, после чего вызвал полицию.

Нападающего нашли неподалеку, его скрутили и доставили в отделении полиции. Потерпевшего отправили на судмедэкспертизу.

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