Доступною світові найімовірніше вакцина стане не раніше як 2021 року

І зупинити світову пандемію зможе лише вакцина. І фармацевти вже їй навіть ціну склали! Коштуватиме вона від кількох євро до півсотні доларів. Усе залежатиме від виробника.

Та все ж зараз найцікавіше не прайс і не виробник, а час. Коли ж вакцина з'явиться у продажу? І на якій стадії випробування? Про все - у матеріалі Володимира Кулакова.

Дональд Трамп, президент США:

Сьогодні я тут, щоби розповісти про винятковий прогрес, якого ми досягли в рамках програми "Неймовірна швидкість". Наша ініціатива стає історичною. Ми зможемо випробувати, виготовити та почати постачати вакцину проти коронавірусу в рекордні терміни. Ви ще дізнаєтеся значно більше протягом двох наступних тижнів.

Із такою гучною заявою виступив американський президент Дональд Трамп. Під час брифінгу він заявив: вакцина проти COVID-19 буде готова до кінця року. Також, за його словами, вона стане доступною людям із усього світу. Мета американської програми "Неймовірна швидкість" - створити та поширити понад 300 мільйонів доз вакцини до січня 2021. Передусім - для американців.

Дональд Трамп, президент США:

Ми наполегливо працюємо над розробкою вакцин. Після успішного тестування одного дня - препарат одразу стане доступним для американців. І також, мабуть, у чималій кількості - для людей в усьому світі.

Анонсував Трамп і наймасштабніші випробування вакцини від "Модерни". Це перша компанія в США, яка перейшла до масових тестувань свого препарату. До слова, участь у них візьмуть 30 тисяч волонтерів, а результати будуть відомі за кілька місяців.

Дональд Трамп, президент США:

Випробування вакцини від "Модерни" офіційно перейшли в третю фазу - останню перед її затвердженням.

Нині фармакологічна компанія "Модерна" випереджає всіх своїх конкурентів. Утім, поки що немає жодних гарантій, що експериментальна вакцина, розроблена спільно з Національним інститутом здоров'я, справді запобігатиме інфікуванню коронавірусом. Однак у випадку успішного випробування - придбати одну дозу вакцини можна буде приблизно за 20-30 доларів.

А доступною світові - найімовірніше - вона стане не раніше як 2021 року. Загалом є різні прогнози стосовно вартості вакцин - усе залежатиме від виробника. Нині відомо, що мінімальний цінник становитиме три євро, максимальний - близько шістдесяти доларів.

Стефен Хог, президент фармакологічної компанії Moderna:

Ми оцінюємо ситуацію оптимістично, хоч і стримано. Прогрес є. Сподіваюся, все вдасться. Ми хочемо зробити це до кінця року. Відтак препарат мають ще офіційно схвалити.

Окрім "Модерни", у серпні планується фінальний етап дослідження вакцини Оксфордського університету, а з вересня - ще трьох фармкомпаній. До того ж препарати активно тестують - ще й у Бразилії, Китаї, Австралії й Ізраїлі.