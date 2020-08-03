Справжня одіссея: астронавти Crew Dragon прокоментували перший успішний політ [ Редактировать ]
Капсула Crew Dragon з двома астронавтами NASA на борту успішно приземлилася біля західного узбережжя Флориди. Апарат здійснив приводнення близько дев'ятої вечора за київським часом.
Даг Герлі і Боб Бенкен працювали на Міжнародній космічній станції два місяці. 30 травня туди їх доправив той самий шатл з ракетою "Фалькон-9". Це багаторазові апарати. Нинішній запуск уперше провела приватна компанія SpaceX на чолі з Ілоном Маском.
Даг Герлі, астронавт NASA:
Це справжня одіссея! Боб і я почали працювати у програмі 5 років тому. Бути першими пілотами Crew Dragon - це неймовірно, це велика честь. Є щось особливе у тому, щоб самостійно споряджати своїх астронавтів у космос. Штати були позбавлені цієї можливості тривалий час.
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