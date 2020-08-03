Капсула Crew Dragon з двома астронавтами NASA на борту успішно приземлилася біля західного узбережжя Флориди. Апарат здійснив приводнення близько дев'ятої вечора за київським часом.

Даг Герлі і Боб Бенкен працювали на Міжнародній космічній станції два місяці. 30 травня туди їх доправив той самий шатл з ракетою "Фалькон-9". Це багаторазові апарати. Нинішній запуск уперше провела приватна компанія SpaceX на чолі з Ілоном Маском.

Даг Герлі, астронавт NASA: