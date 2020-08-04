Юлія Тимошенко закликала депутатів об'єднатися заради пошуку шляхів до миру [ Редактировать ]
За пошуки миру в Україні візьметься Верховна Рада. Депутати планують створити парламентську місію, яка братиме участь в міжнародних переговорах щодо повернення миру та відновлення цілости України. Хто може увійти до цієї місії та як працюватимуть нардепи - про це далі.
Нардепи візьмуться за пошук миру в Україні, бо діюча команда провалили мирні переговори. Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона наголосила, що за час президентства Зеленського на фронті загинули 175 людей, і це свідчить про повний провал усіх мирних процесів.
Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":
В такій складній ситуації коли мир сьогодні по суті залишився без компетентної дипломатичної підтримки, коли всі наші переговори завалені, парламент не може залишатися в стороні, я думаю що зараз прийшов час парламенту брати відповідальність на себе. Наша команда має великий досвід роботи, в тому числі в дипломатичній сфері. Ви знаєте, що наша команда має вагомі позиції в світі, щоб вести міжнародні переговори.
Тимошенко наголосила, що пропонувала свою допомогу керівнику президентського офісу Андрію Єрмаку, утім він її проігнорував. Тож політик ініціює створення парламентської місії з пошуку миру в Україні. Тимошенко планує домовлятися з депутатами, які мають відповідний досвід та авторитет, аби ті долучалися до цієї ініціативи.
Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":
Я розпочну переговори з усіма лідерами фракцій для того щоб була сформована спеціальна місія парламентська яка зможе прокласти реальний шлях до миру, яка зможе приймати компетентну участь в міжнародних переговорах і саме головне - яка зможе добитися результату.
Планується, що спеціальна місія співпрацюватиме з Леонідом Кравчуков, головою делегації України в тристоронній контактній групі. Але і окремо шукатиме додаткові майданчики для мирних переговорів.
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