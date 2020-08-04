Директора департаменту Харківської ОДА Андрія Винниченка затримали на хабарі [ Редактировать ]
На хабарі в майже півтора мільйона гривень затримали директора департаменту Харківської ОДА Андрія Винниченка. В НАБУ кажуть, за цю суму він мав допомогти підключитися до мережі Харківобленерго. Платила Винниченку начебто кандидат на місцевих виборах від "Блоку Кернеса" Тетяна Столяренко.
За словами адвоката, Винниченко грошей не торкався.
по теме
"Київському терористу" обирали запобіжний захід
Сухроб Карімов увірвався до будівлі банку - погрожував підірвати приміщення вибухівкою, яка начебто була в його рюкзаку
Напад на Анастасію Лугову розкрив масштаби насилля в Україні
Дописи Анастасії Лугової зібрали у Facebook сотні переглядів та коментарів. Під фото з лікарні - десятки подібних історій
У Сумах педофіл знайомився з дітьми через інтернет
Поліція Сум затримала полтавського фотографа. Але прославився він не своїми світлинами. Його підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки. Чому жертви не скаржилися батькам?
Сутички на "Барабашово" у Харкові: підприємців хочуть залишити без робочих місць
Важка техніка, кількадесят підпримців та поліцейські. Так сьогодні виглядав торгівельний центр "Барабашово" - підприємців вкотре хочуть залишити без робочих місць
"Дома лечила от ангины": под Харьковом скончался ребенок
Мать принесла мертвого ребенка в больницу