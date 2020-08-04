На хабарі в майже півтора мільйона гривень затримали директора департаменту Харківської ОДА Андрія Винниченка. В НАБУ кажуть, за цю суму він мав допомогти підключитися до мережі Харківобленерго. Платила Винниченку начебто кандидат на місцевих виборах від "Блоку Кернеса" Тетяна Столяренко.

За словами адвоката, Винниченко грошей не торкався.