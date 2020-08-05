Віденський зоопарк поділився відео з поповненням [ Редактировать ]
Віденський зоопарк поділився відео зі своїм поповненням. Наприкінці червня там народилося четверо дитинчат гепарда. Якої статі - поки що невідомо. Увесь виводок, разом з мамою, почуваються добре і з цікавістю вивчають довкілля. Гепарди - вид на межі зникнення. У дикій природі вони населяють африканські савани, а в Європі у зоопарках їх вирощують у рамках спеціальної програми зі збереження виду.
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