Віденський зоопарк поділився відео зі своїм поповненням. Наприкінці червня там народилося четверо дитинчат гепарда. Якої статі - поки що невідомо. Увесь виводок, разом з мамою, почуваються добре і з цікавістю вивчають довкілля. Гепарди - вид на межі зникнення. У дикій природі вони населяють африканські савани, а в Європі у зоопарках їх вирощують у рамках спеціальної програми зі збереження виду.