Уряд Лівану склав повноваження [ Редактировать ]
Після масових протестів уряд Лівану в повному складі йде у відставку. Зі зверненням до народу виступив прем'єр-міністр країни. Причиною відставки він назвав вибух у порту Бейрута. Раніше тисячі ліванців вийшли на протест.
Вони атакували будівлю парламенту. Під час мітингів відбулися сутички із силовиками - понад сімсот демонстрантів поранені. Міжнародні донори зібрали для Бейрута 253 мільйони євро допомоги. За різними даними, сума збитків від вибуху становить від трьох до п'яти мільярдів доларів.
Нісра, протестувальник:
Ця держава не має жодної надії. Мені соромно за те, як помирають люди. Ми постійно жили війною. А зараз переживаємо ось такі, вже інші, події. Дуже сумно. Ми пережили так багато. Однак із таким зіштовхнулися вперше.
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