Після масових протестів уряд Лівану в повному складі йде у відставку. Зі зверненням до народу виступив прем'єр-міністр країни. Причиною відставки він назвав вибух у порту Бейрута. Раніше тисячі ліванців вийшли на протест.

Вони атакували будівлю парламенту. Під час мітингів відбулися сутички із силовиками - понад сімсот демонстрантів поранені. Міжнародні донори зібрали для Бейрута 253 мільйони євро допомоги. За різними даними, сума збитків від вибуху становить від трьох до п'яти мільярдів доларів.

Нісра, протестувальник: