В Україні за добу коронавірус забрав життя 29 людей [ Редактировать ]
В Україні за добу 1158 нових заражень коронавірусом. 575 пацієнтів видужали, 29 померли від ускладнень. Загалом від початку епідемії COVID діагностували у понад 83 тисяч українців, половина з них досі нездужає.
Найгірші показники на Львівщині, Одещині, Харківщині та Івано-Франківщині. Нині Україна готується до другої хвилі спалаху інфекції, - зазначають у МОЗі.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Весь світ рахував, що суттєве збільшення кількості хворих на COVID-19 почнеться восени, десь в жовтні-листопаді. Ми зараз бачимо, що всі країни Європи теж фіксують різке зростання кількості хворих на COVID-19. Саме тому ми почали більш потужно і більш швидко рухатися. Ми максимально збільшуємо потужності нашої медичної системи. Це стосується і закупівлі апаратів штучної вентиляції легень.
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