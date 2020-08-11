Загалом від початку епідемії COVID діагностували у понад 83 тисяч українців

В Україні за добу 1158 нових заражень коронавірусом. 575 пацієнтів видужали, 29 померли від ускладнень. Загалом від початку епідемії COVID діагностували у понад 83 тисяч українців, половина з них досі нездужає.

Найгірші показники на Львівщині, Одещині, Харківщині та Івано-Франківщині. Нині Україна готується до другої хвилі спалаху інфекції, - зазначають у МОЗі.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: