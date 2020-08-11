Украина и Нидерланды обсудили сотрудничество по делу МН17 [ Редактировать ]
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мемедов обсудил с послом Нидерландов Йоганнесом де Молом вопрос сотрудничества по делу об авиакатастрофе рейса МН17. Слушания в Окружном суде Гааги по делу МН17 возобновятся 31 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Отмечается, что сейчас продолжается работа международной совместной следственной группы (JIT) для расследования всех обстоятельств авиакатастрофы.
"Украинская сторона координирует свою работу с партнерами по JIT. Мы делаем все необходимое для установления всех причастных к этому преступлению. Цель дальнейшего расследования - идентифицировать лица из числа экипажа установки "БУК" и чиновников, которые отдавали приказы о направлении зенитно-ракетного комплекса в Украину", - заявил Мамедов.
Также стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека против России по делу МН17.
"В случае принятия Украиной решения присоединиться к иску Офис генерального прокурора предоставит всю необходимую информацию", - заверил Мемедов.
Как отметили в ОГП, после возобновления судебного заседания в Гааге с 31 августа, запланированы выступления адвокатов пострадавших и рассмотрение ходатайств адвокатов одного из обвиняемых.
Напомним, катастрофа МН17 произошла на Донбассе в июле 2014 года. По версии следствия, самолет сбили из российской установки "БУК". В результате погибли почти 300 человек.
Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют привлечь другие страны к суду против РФ.
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