А загалом кількість затриманих під час протестів у Білорусі наближається до семи тисяч. Люди, обурені масовим фальшуванням виборів, а тепер і звірствами силовиків, продовжують виходити на вулиці. Акції противників Лукашенка підтримують дедалі більше громадян, зокрема, працівники підприємств, військовослужбовці та медійники. Хроніки п'ятого дня протестів - в нашому матеріалі.

Побиття, постріли та нові затримання - так минула ця ніч протестів у Білорусі. У різних містах країни знову відбулися стихійні мітинги. З гаслами "Живе Білорусь!" та "Йди геть!" люди закликали чинного президента Олександра Лукашенка піти з посади. Скандували - навіть із балконів квартир.

На свавілля ОМОНу відреагували колишні військовослужбовці. На знак незгоди вони викидають або знищують свою форму та погони. Кажуть соромно дивитися на те, що коїться в країні.

Стыдно, что я служил в спецназе. Это не спецназ, а стыдоба. Я против насилия.

Свою позицію продемонстрували й деякі представники державних ЗМІ. Одразу з кількох телеканалів звільнилися ведучі та журналісти. Вони не визнають результатів виборів і засуджують жорстокі спроби влади придушити виступи.

Володимир Бурко, телеведучий:

Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин и, не дай Бог, детей.

У лікарні Гомеля після затримання силовиками помер 25-річний хлопець. Про це повідомила білоруська редакція "Радіо Свободи". За попередніми даними, юнакові стало зле із серцем. У мережі ширяться фото побоїв, яких люди зазнають на вулиці та у відділках міліції. Затримані розповідають про нелюдські умови в камерах, залякування та фізичне насильство. ВІДЕО belaz_idut [4]Обурені подіями в країні, щодня виходять на страйк працівники заводів та фабрик. Ось співробітники Білоруського автомобільного заводу закликають Лукашенка йти з посади:

У-хо-ди!У-хо-ди!

Небайдужі громадяни шикуються в ланцюги солідарності з демонстрантами. У Мінську жінки, які і напередодні, з квітами вийшли на проспект Незалежності - закликають владу припинити насильство. На останні події з Білорусі активно реагують за кордоном. Зокрема, у США розглядають можливість застосування нових санкцій. Під час візиту до Чехії Майк Помпео наголосив: Вашингтон пильно стежить за подіями в Мінську.

Майк Помпео, державний секретар США:

Ми спостерігаємо за протестами. Закликаємо владу уникати насильства. Людей треба захищати. Ми й надалі говоритимемо про білоруський народ. Він, як і весь світ, має право на свободу.

Із заявою виступила білоруська письменниця та лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич. Зі словами "Іди, доки не пізно" вона закликала чинного президента Олександра Лукашенка залишити найвищий державний пост. 3129 Сам президент, за повідомленням друкованих ЗМІ Туреччини, перебуває в турецькому місті Далман, але поки що ця інформація офіційно не підтверджена.