У Білорусі люди знову виходять на вулиці. Мирні акції протесту нині відбуваються у понад 20 містах. Мітингарі створюють так звані ланцюги солідарності. Вимагають зупинити міліцейське свавілля та провести нові чесні вибори. Третій день тривають страйки на підприємствах. Зокрема, на БелАЗі, гродненських "Хімволокні" та "Гродно-Азоті", мінському електротехнічному заводі, а також одному з найбільших НПЗ - "Нафтан".

Ніч у білоруських містах минула порівняно спокійно. Влада почала відпускати бранців із СІЗО. Зокрема, звільнили й українських громадян - волонтерів та журналістів "Громадського" Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва, а також Оксану Альошину. Нині ведуть перемови про визволення ще одного українця - Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі Бреста. Про це написав у своєму Телеграм-каналі Володимир Зеленський. Більше про події у Білорусі - в нашому сюжеті.

Із білоруських СІЗО почали випускати раніше затриманих протестувальників. Зокрема звільняють активістів з ізоляторів у Мінську та місті Жодино. Колишніх бранців зустрічають родичі, друзі і волонтери. Останні - за потреби - допомагають звільненим зв'язатися з рідними, годують, а також розвозять по домівках.

Ми врачи, забрали врачей, которые помощь оказывали. Спецназ остановил машину с нами выкинули, поставили на колени нас и привезли сюда молча.

Багатьох затриманих одразу з ізоляторів автомобілями швидкої доправляють до шпиталів. У них рани, синці та забої. Активісти розповідають про катування та нелюдські умови утримання в СІЗО.

В камере 35 человек условия были дикие, мы спали под кроватями. При чем ребят избивали жестко, зверски, ужасно. Да ребят были по страшному. Ребят тут молотили так, что они бедные орали, тут без слез без истерик не возможно было слышать. Избивали на улицах избивали в камерах. И то что я видела в РУВД в спортзале, молоденьких ребят были не щадя. Там было море крови. Нас выпустили только что вещи никакие не вернули.

Влада розправу над протестувальниками не визнає. Заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Олександр Барсуков, який приїхав до столичного ізолятора, з журналістами спілкуватися відмовився.

Без комментариев. Издивательств никаких не было, я с каждым переговорил.

Один із білоруських лідерів опозиції Віктор Бабарико, якому ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом на виборах президента країни, висунув три головні вимоги до влади: припинити насильство, випустити політв'язнів і провести нові чесні волевиявлення. Припинити розправу проти власного народу Мінськ закликають і в Євросоюзі. На екстреній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС йтиметься про запровадження санкцій проти режиму Лукашенка.

Напередодні до білоруського очільника звернулися президенти Литви, Польщі, Латвії та Естонії. Вони закликали розпочати діалог із громадськістю. А Латвія, яка наступного року разом з Білоруссю мала приймати чемпіонат з хокею, вже заявила, що за таких політичних обставин, спільні змагання неможливі.